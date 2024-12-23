Какие вызовы стоят перед Псковом в ближайшие пять лет, рассказал Борис Елкин

18:00, 23 декабря 2024, ПАИ

Какие вызовы стоят перед Псковом в ближайшие пять лет, рассказал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на «Первом Псковском».

«У нас много есть вызовов. В частности, это кадры. Конечно, в сфере здравоохранения, но это по части не только города, но и в целом области. Мы заинтересованы ввиду того, что это касается благосостояния наших горожан и продолжительности их жизни», – отметил Борис Елкин.

«Помимо кадровой сферы, есть ещё вопрос инфраструктуры. Конечно, хочется, чтобы у нас как можно меньше детишек училось во вторую смену. Детскими садами мы сейчас обеспечены фактически на 100 %, и нет необходимости в дополнительных учреждениях», – подчеркнул глава города.

Особое внимание важно уделить туристическому направлению, уточнил он: «Хочется, чтобы как можно больше гостей к нам приезжало. И если смотреть на статистику, то большинство к нам едет в период с мая по октябрь. Значит, нам нужно ещё сделать что-то, чтобы заинтересовать туристов и в другое время года».

В Пскове ещё достаточно предполсылок для открытия новых гостиниц и ресторанов, подчеркнул глава города.