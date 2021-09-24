Сотрудники Псковской ГРЭС пришли в Дедовический приют для животных и помогли хвостатым

22:15, 24 сентября 2021, ПАИ

Днем добрых дел объявили текущую пятницу сотрудники Псковской ГРЭС и отправились в Дедовичский приют для бездомных животных. Об этом ПАИ рассказал корреспондент газеты «Коммуна».

Подготовка к зиме – важный вопрос как для энергетиков, так и для хвостатых. В тепле и комфорте перенести низкие зимние температуры можно только совместными усилиями.

Активисты электростанции Николай Герасимов, электромонтер электрического цеха, Владимир Яковлев, слесарь котлотурбинного цеха, Сергей Горохов, слесарь-сантехник цеха общестанционных работ, и Анна Балкунова, инженер отдела охраны окружающей среды, отремонтировали и утеплили будки, провели уборку и перепланировку территории, скосили траву и вырезали кустарник. В качестве угощения энергетики оставили питомцам сухой корм и вкусное мясо!

«Программа подготовки четвероногих жителей к осенне-зимнему периоду выполнена в полном объеме», – отрапортовали энергетики.