Новый очаг коронавирусной инфекции выявили медики Псковской области
Новый очаг коронавируса выявлен в средней образовательной школе №1 в Невеле. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
«На карантин по коронавирусу в школе закрыты 6 классов, сама школа продолжает работать в обычном режиме, - рассказал и.о. председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. – В образовательном учреждении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных лиц».
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