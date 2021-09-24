Новый очаг коронавирусной инфекции выявили медики Псковской области

23:39, 24 сентября 2021, ПАИ

Новый очаг коронавируса выявлен в средней образовательной школе №1 в Невеле. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

«На карантин по коронавирусу в школе закрыты 6 классов, сама школа продолжает работать в обычном режиме, - рассказал и.о. председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. – В образовательном учреждении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных лиц».