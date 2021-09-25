Псковичей предупредили об аварийном знаке «Пешеходный переход» на перекрестке ул. Коммунальной и Восточного проезда

20:24, 25 сентября 2021, ПАИ

Администраторы группы ВКонтакте «Убитые дороги Пскова» предупредили горожан об аварийном знаке «Пешеходный переход» на перекрестке ул. Коммунальной и Восточого проезда.

«Водители и пешеходы, будьте осторожны на переходе у перекрёстка Коммунальная/Восточный проезд. Знак «Пешеходный переход» держится из последних сил», - говорится в посте.