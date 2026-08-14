Высокоскоростной интернет появится в 30 населённых пунктах Псковской области до конца года

17:39, 14 августа 2026, ПАИ

Высокоскоростной интернет по технологии GPON (оптика в каждое домохозяйство) появится до конца 2026 года в 30 населённых пунктах Псковской области. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«Совместно с главами муниципальных образований, детально изучив инфраструктурные возможности и, что принципиально важно, на основе ваших личных обращений и коллективных заявок, поступавших ранее, мы отобрали 30 населённых пунктов с численностью от 100 до 1 000 жителей», – написал Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Псковская область вошла в четвёрку пилотных субъектов страны, где совместно с Минцифры России и ПАО «Ростелеком» апробируется новый подход к обеспечению интернетом сельских территорий. В проект вошли населённые пункты, где уже создана базовая инфраструктура за счёт федеральных средств, в том числе в рамках президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Теперь за счёт инвестиций «Ростелекома» оптика будет заведена непосредственно в частные домохозяйства.

До конца 2026 года будут выполнены строительно-монтажные работы, и жители отобранных деревень и посёлков получат стабильный интернет. Для жителей сельских территорий это качественно иной уровень жизни: комфортная удалённая работа, доступ к дистанционному обучению для детей, современным цифровым сервисам, онлайн-банкингу и маркетплейсам. Работа по обеспечению современными технологиями сельских жителей будет продолжена, отметил Рахманов.