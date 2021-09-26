Прогноз погоды в Пскове на 26 сентября

09:06, 26 сентября 2021, ПАИ

26 сентября на территории Псковской области обещают облачную погоду без осадков и температуру от +9 до +14 днём. Ночью от +2 до +7.

В Пскове днем без существенных осадков. Температура днем +11+13, ночью +4+6.

В Великих Луках днем кратковременный дождь, ночью без осадков. Температура днем +12+14, ночью +4+6.