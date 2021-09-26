26 сентября отмечается День машиностроителя
Машиностроение — базовая отрасль экономики любой высокоразвитой страны.
В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.
Этот праздник ведёт свою историю ещё с советских времен. В этот день следует поздравить не только тех, кто занимается автомобилестроением, но и тех, кто проектирует станки, оборудование, ядерные реакторы и подводные лодки, космические корабли.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
26 сентября 2021
День избирательных комиссий отмечается 26 сентября
26 сентября 2021
Опубликовали прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки в Псковской области
26 сентября 2021
Делай как Травин. В Печорах стартовал Открытый кубок Псковской области по велоспорту