26 сентября отмечается День машиностроителя

09:24, 26 сентября 2021, ПАИ

Машиностроение — базовая отрасль экономики любой высокоразвитой страны.

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.

Этот праздник ведёт свою историю ещё с советских времен. В этот день следует поздравить не только тех, кто занимается автомобилестроением, но и тех, кто проектирует станки, оборудование, ядерные реакторы и подводные лодки, космические корабли.