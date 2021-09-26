22 498 случаев заболевания COVID-19 выявили в регионах России
26 сентября оперативный штаб Министерства здравоохранения Росссийской Федерации выявил подтверждённые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией за последние сутки: 22 498 случаев в 85 регионах, в том числе 1 758 случаев без клинических проявлений.
За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 13 671 человек, из них в Псковской области — 174.
Подтверждено 805 смертей, из них в Псковской области — 6.
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