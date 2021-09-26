Еще 6 человек скончались от коронавируса в Псковской области

13:31, 26 сентября 2021, ПАИ

Еще 6 человек скончались от коронавируса в Псковской области. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 769 пациентов псковских медучреждений, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего в области подтвердились 49787 случаев заражения коронавирусом, в том числе 154 — за минувшие сутки. Выздоровел 42781 человек, из них 174 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент проведено 536361 исследований на коронавирус.