Еще 6 человек скончались от коронавируса в Псковской области
Еще 6 человек скончались от коронавируса в Псковской области. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 769 пациентов псковских медучреждений, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего в области подтвердились 49787 случаев заражения коронавирусом, в том числе 154 — за минувшие сутки. Выздоровел 42781 человек, из них 174 — за прошедшие 24 часа.
На данный момент проведено 536361 исследований на коронавирус.
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