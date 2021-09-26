Госдума может рассмотреть вопрос о введении ответственности за призывы к санкциям против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что новая Госдума рассмотрит вопрос о введении ответственности за призывы к санкциям против России и ее граждан, сообщили «Известия».
Он отметил, что вопрос до сих пор остается открытым, так как Россия еще не сформировала свою позицию по отношению к вызовам извне, с которыми приходится сталкиваться.
Кроме того, он сообщил, что новая Дума рассмотрит вопрос о законодательном регулировании обращений к иностранным государствам с требованием введения санкций против российских граждан-предпринимателей.
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