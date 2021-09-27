27% жителей Северо-Запада хотели бы никогда не работать

08:36, 27 сентября 2021, ПАИ

27% участников опроса hh.ru, проведенного среди жителей Северо-Запада, хотели бы никогда не работать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Службе исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга.

Причем доля не желающих работать мужчин выше, чем женщин — на 6 процентных пунктов. Среди тех, кто ни одного дня в жизни не хотел бы работать, оказались представители сферы продаж (32%) и юристы (30%). Самыми трудолюбивыми оказались строители и рекрутеры – среди этих опрошенных лишь по 17% респондентов хотели бы не трудиться никогда.

Также жители Северо-Запада России назвали причины, по которым им приходиться работать: деньги (84%), опыт (67%), самореализация (33%), саморазвитие (каждый третий участник опроса). 19% опрошенных в СЗФО называют работу любимым делом, 5% трудятся ради общения, а 1% получают на работе признание и уважение окружающих.

В разрезе профессий главную мотивацию в виде денег чаще других называли работники сферы продаж (91%) и транспорта (90%). Кроме начинающих студентов (60% опрошенных) ради опыта и расширения кругозора трудятся также представители из ИТ-сферы (52%). Самореализация и саморазвитие в рамках работы крайне важны для маркетологов, PR-специалистов (93%) и рекрутеров (80%). Ради признания и уважения на работу чаще всего ходят юристы (15%) и научные работники (12%).

12% опрошенных жителей СЗФО на момент опроса успели сменить работу до 10 раз. Поменяли работодателя всего один раз 21% респондентов, 2–3 раза сменили компанию еще 20%, до 5 раз - 28%. Никогда не меняли место работы 9%. Основными причинами для смены места работы являются низкая зарплата (51%), скучные задачи (19%) и большой объем работы (19%). Из-за того, что до работы приходилось далеко добираться, ее бросили 9%, 26% уволились из-за плохого отношения с начальством. 14% ушли с предыдущего места работы, так как там постоянно нарушали Трудовой кодекс, 9% - потому что работодатель не дал возможности работать удаленно.