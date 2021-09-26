Президент подчеркнул лидерство фракции ЕР на состоявшихся выборах в Госдуму

10:00, 27 сентября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подчеркнул лидерство фракции «Единая Россия» на состоявшихся выборах в Госдуму. Как сообщает сайт ER.ru, глава государства поздравил партию с убедительной победой на выборах.

Путин отметил, что выборы прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке. Он также обратил внимание на возросшую роль Госдумы в связи с обновленной конституцией.

«Существенно выше стала ответственность депутатского корпуса. В первую очередь, за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и, кстати, не важно, кто в какой партии: все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что партии и каждый кандидат в ходе избирательной кампании ведут активный диалог с людьми. Такой максимально интенсивный и публичный стиль работы должен стать нормой на весь период депутатских полномочий. Президент добавил, что впереди у депутатов напряжённая работа, много общих вызовов и задач.

«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, улучшить условия жизни, развития, обучения. Повысить уровень и доступность образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики. И нарастить темпы ее роста. Уверен, что и опытные партии, и новые политические силы осознают ответственность и сделают все, чтобы оправдать высокое доверие избирателей», — подчеркнул глава государства.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил президента и жителей страны за поддержку и подчеркнул, что позиция главы государства помогла укрепить доверие избирателей к партии, а также отметил роль своих коллег, активистов и волонтеров.

«Многие лично встречались с людьми. Результат этой работы – народная программа «Единой России», соавторами которой стали два миллиона человек», - сказал Дмитрий Медведев, отметив, что для реализации программы совместно с правительством будут созданы рабочие группы по основным направлениям.

Председатель партии особо подчеркнул, что обновление состава фракции «Единой России» наполовину связано с призывом президента вовлекать в политику волонтеров, врачей и учителей – то есть всех, кто проявил себя во время пандемии и оказывал реальную помощь людям.

«Главным ориентиром будущей работы станет реализация инициатив народной программы «Единой России». Некоторые уже оформлены в виде законопроектов и внесены в Госдуму. Рассчитываю, что именно с них начнет свою работу новый созыв», - сказал председатель партии, обращаясь к президенту.

При этом у «Единой России» должно быть налажено конструктивное сотрудничество с представителями всех политических сил, которые представлены в Госдуме, по ключевым вопросам внутренней и внешней политики, считает Дмитрий Медведев.

В заключение Владимир Путин заметил, что депутаты «Единой России» будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя такую тяжелую ношу, как принятие необходимых для каждого гражданина страны решений.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что результаты выборов в очередной раз подтвердили то, что именно в «Единой России» люди видят опору и поддержку, и заверил, что будет продолжаться работа по развитию региона.

«В перспективе – реализация народной программы: масштабная газификация региона, большая работа по ремонту сельских школ, по улучшению качества медицины и других важных социальных сфер. О результатах работы партийцы ежегодно будут отчитываться. Именно благодаря работе на результат «Единая Россия» остается главной политической силой в регионе и в стране», - добавил Козловский.

«Единая Россия» по итогам выборов сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от «Единой России», из них 126 человек по федеральному списку, 198 – по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Федеральный список по предложению президента возглавили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.