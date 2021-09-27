Александр Котов поздравил дошкольных работников Псковской области с профессиональным праздником

10:26, 27 сентября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил дошкольных работников региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Котова, существуют сферы деятельности, в которых профессиональная компетенция определяется не только навыками и знаниями, но и присутствием обязательных человеческих качеств: добротой, заботой, любовью. Воспитатель – такая профессия, считает спикер.

«Мир ребёнка зависит от окружающих его взрослых, и то, какие наставники встречают малышей в детском саду, как они выстраивают отношения со своими воспитанниками, влияет на настоящую и будущую жизнь детей. Осознание личной ответственности за судьбу маленького человека, душевная щедрость и теплота, искренняя увлечённость своим делом и удивительное терпение – всё это присуще воспитателям и дошкольным работникам, которые трудятся в нашей области. Спасибо вам за преданность профессиональному пути и любовь к детям. От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия и радости от результатов своего труда», - сказал Александр Котов.