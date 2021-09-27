За прошедшую неделю ПАИ цитировали в два раза чаще, чем конкурентов

12:01, 27 сентября 2021, ПАИ

По результатам прошедшей недели (с 20 по 27 сентября) Псковское агентство информации снова стало самым цитируемым СМИ в регионе по данным «Медиалогии» в категории «количество цитат». Лидирующие позиции портал занял с показателем 11 847 сообщений. Это более чем в два раза больше ближайшего конкурента - Псковской ленты новостей, количество цитат которого составило всего 5 086.

Также в топ-5 вошли Luki.ru, заняв третье место с 2 074 цитатами, на четвертой строчке расположилось ГТРК «Псков» и 1 408 сообщений, а замыкает пятерку радио «Эхо Москвы - Псков» с показателем в 753 цитаты. Отметим, что всего сервис «Медиалогия» анализирует данные по 207 СМИ Псковской области.

Больше всего контент Псковского агентства информации использовали другие региональные СМИ и федеральные. Так, внутри области было использовано 6 976 цитат, а в Москве – 4 804.

В топ рубрик для цитирования вошли: власть, общество и социальная сфера, здоровье и медицина, ЧП, транспорт, силовые структуры, культура и искусство, право.

Добавим, что Псковское агентство информации, по данным «Медиалогии», становится самым цитируемым региональным СМИ вторую неделю подряд.