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Общество

106 университетов вошли в программу «Приоритет-2030» Минобрнауки РФ

106 университетов из 49 городов России стали участниками программы «Приоритет-2030», пять из них – творческие. Ранее сообщалось, что программа развития Псковского государственного университета также одержала победу в проекте «Приоритет-2030». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Более 60% вузов, вошедших в программу, – региональные.

  • Победители программы "Приоритет-2030"
    Фото: Минобрнауки РФ
  • Победители программы "Приоритет-2030"
    Фото: Минобрнауки РФ
  • Победители программы "Приоритет-2030"
    Фото: Минобрнауки РФ

Цель программы «Приоритет-2030» – сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.

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