Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области перенесли из-за коронавируса

15:45, 27 сентября 2021, ПАИ

Из-за сложной эпидемиологической обстановки перенесли чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень-2021», пишет официальный Telegram-канал региона.

Напомним, в рамках проекта, который реализуется ПРОО «Военно-патриотический спортивный клуб «ШТОРМ» (руководитель — Андрей Бегмурадов), проводятся ежегодные региональные чемпионаты по дворовому футболу на кубок губернатора. В соревнованиях участвуют десятки дворовых непрофессиональных футбольных команд. Проведение соревнований планируется весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что за неделю прирост новых случаев заболевания в Псковской области составил 30%.