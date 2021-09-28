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Видео: Княжья усыпальница – собор Рождества Иоанна Предтечи в Пскове

Фото Арсения Тимашова.

Сегодня, 28 сентября, состоялась премьера первого фильма о соборе Рождества Иоанна Предтечи из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО».

По словам  автора цикла, журналиста Ларисы Малковой, этот фильм о самом загадочном храме из всех, что вошли в ЮНЕСКО, так как вокруг этого собора собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается загадкой.  Собор находится в Пскове на улице Максима Горького, дом 1а.

Напомним, что в проект вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками археологов, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране памятников культурного наследия.

Все новости и фильмы нового проекта Псковского агентства информации смотрите здесь.

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