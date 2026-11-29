Качество образования в Псковской области остаётся на высоком уровне – эксперт

11:46, 29 ноября 2026, ПАИ

Состояние среднего профессионального образования в Псковской области прокомментировал заслуженный учитель РФ, директор Великолукского медколледжа Александр Шулаев в программе «Лики Лук» в интервью «Первому Псковскому».

По мнению гостя эфира, качество регионального образования традиционно остаётся на высоком уровне, а многопрофильность учреждений СПО, по его оценке, «потрясает». Но есть и точки роста: репутация учреждений должна подкрепляться качественными изменениями – внешними, внутренними, архитектурными и культурными.

Ценность среднего профессионального образования – это люди, подчеркнул директор медколледжа.

«Главное наше достижение всех этих лет – что мы смогли сохранить педагогов и качество их работы», – заключил Александр Шулаев.