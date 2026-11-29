«Московская красавица» появилась на улице Советской в Пскове

10:46, 29 ноября 2026, ПАИ

В Пскове благоустроили зелёную зону на улице Советской: специалисты высадили 33 трёхметровых саженца лип и 50 кустов сирени сорта «Московская красавица». Растения разместили на нескольких участках улицы, сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX.

По словам главы Пскова, посадка выполнена с соблюдением всех норм – это позволит деревьям и кустарникам полноценно развиваться и радовать горожан здоровым цветением долгие годы. На все саженцы действует гарантия сроком два года.

Уход за новыми насаждениями будет организован в рамках завершённого муниципального контракта: предусмотрены регулярные подкормки и полив, чтобы растения лучше прижились.

«Когда спадут заморозки, продолжим высадки в других локациях города – планов на весну много. Буду держать в курсе», – подчеркнул Станислав Стармолотов.