«Московская красавица» появилась на улице Советской в Пскове
В Пскове благоустроили зелёную зону на улице Советской: специалисты высадили 33 трёхметровых саженца лип и 50 кустов сирени сорта «Московская красавица». Растения разместили на нескольких участках улицы, сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX.
По словам главы Пскова, посадка выполнена с соблюдением всех норм – это позволит деревьям и кустарникам полноценно развиваться и радовать горожан здоровым цветением долгие годы. На все саженцы действует гарантия сроком два года.
Уход за новыми насаждениями будет организован в рамках завершённого муниципального контракта: предусмотрены регулярные подкормки и полив, чтобы растения лучше прижились.
«Когда спадут заморозки, продолжим высадки в других локациях города – планов на весну много. Буду держать в курсе», – подчеркнул Станислав Стармолотов.