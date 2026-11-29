С Днём матери поздравил жительниц СЗФО Игорь Руденя

12:06, 29 ноября 2026, ПАИ

В последнее воскресенье ноября Россия традиционно отмечает День матери. В 2026 году этот праздник выпал на 29 ноября. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя обратился к матерям, бабушкам и прабабушкам с теплыми словами поздравления.

В своем послании чиновник подчеркнул, что этот день наполнен чувством любви, глубокого уважения и благодарности к самому близкому человеку – маме. Каждая мать дарит своему ребенку безграничную любовь, окружает его заботой и поддерживает в любом возрасте, отметил Руденя.

Мать является хранительницей семейных традиций и учит детей любить семью, уважать старших, быть трудолюбивыми и ценить справедливость.

«Материнский труд, который можно назвать подвижническим, имеет огромное значение для будущего нашей страны», – добавил полпред.

Особые слова благодарности были адресованы матерям участников специальной военной операции. Руденя выразил им глубокую признательность за мужество их сыновей, которые защищают суверенитет страны.

Отдельное внимание было уделено многодетным матерям, которых Игорь Руденя назвал надежной опорой государства.

В заключение Игорь Руденя пожелал всем матерям, бабушкам и прабабушкам здоровья, благополучия и семейного счастья, а также гордости за достижения своих детей и внуков.