День матери празднуют в России сегодня

10:03, 29 ноября 2026, ПАИ

День матери празднуют в России сегодня, 29 ноября. Традиционно он отмечается в последнее воскресенье ноября, сообщает портал calend.ru.\

В январе 1998 года праздник установили указом президента Бориса Ельцина. Целью указа было повышение социальной значимости материнства. Впервые на федеральном уровне День матери в России отметили 29 ноября 1998 года.

Символом дня стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. Кроме того, более чем в 60 субъектах России для матерей учреждены дипломы, медали, почётные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики.

К празднику приурочены различные мероприятия.

Ранее сообщалось, что День матери одобряют 74% псковичек и 58% псковичей. О самых дорогих воспоминаниях, связанных с мамой, накануне праздника рассказали великолучане.