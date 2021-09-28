В комитете по ветеринарии опровергли информацию о случае бешенства у кошки в Великих Луках

16:46, 28 сентября 2021, ПАИ

Председатель комитета Псковской области по ветеринарии Вера Баданина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, что в Великих Луках выявили случай бешенства у лисы.

«Лиса пришла в город, схватила двух куриц и кролика, – пояснила Вера Баданина. – Это была лиса, а не кошка. Рядом с соседним домом её убили».

По словам спикера, это уже второй случай. Ранее мертвую зараженную бешенством лису обнаружили тоже в Великих Луках. В связи с этим в городе введен карантин по бешенству и проводится массовая иммунизация домашних животных.

«Врачи работают с домоуправлениями, организуют массовые выездные мероприятия по профилактической вакцинации домашних животных по всему городу», - отметила Баданина.

Также собеседник агентства отметила, что случаи бешенства среди домашних животных происходят в основном в районах Псковской области. «Псков не посещают дикие животные, а вот в районах домашние животные свободно гуляют без присмотра, и дикие животные имеют доступ к черте города, – добавила Вера Баданина. – Защитить животное можно только прививкой».

Заразиться бешенством питомец может только после контакта с диким животным, которое уже болеет.

«При заражении бешенством у животного проявляется резкая агрессия, возникает буйная стадия и идет разложение головного мозга. Агрессия возникает по отношению ко всем окружающим – кошкам, собакам, человеку. Такое животное способно наброситься на всех», – подчеркнула спикер.