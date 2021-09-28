Шесть лет условно получил житель Дедовичей за хранение взрывчатых веществ

16:40, 28 сентября 2021, ПАИ

За незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ осудили жителя Дедовичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

19 июня текущего года супруга подсудимого, находясь в съемной квартире в Дедовичах, обнаружила на балконе деревянный ящик. В нем находилась металлическая банка с дымным порохом, взрывчатое вещество метательного действия массой 375 граммов и две металлические банки с бездымным порохом, взрывчатым веществом метательного действия, общей массой 215 граммов. О данной находке она сообщила супругу, который попросил ее данные металлические банки привезти к нему в дом.

На следующий день женщина передала находки подсудимому. Мужчина незаконно хранил их с целью последующего использования в личных целях до момента изъятия сотрудниками полиции.

Подсудимый вину в совершении данного преступления признал полностью.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 5000 рублей.