Пскович увидел на выгуле в Питере необычного питомца

21:00, 28 сентября 2021, ПАИ

У жительницы Красносельского района Северной столицы заметили необычного питомца. Видео было опубликовано в соцсети «ВКонтакте», сообщает сайт Online47.

Сегодня, 28 сентября, на улицах Петербурга жителю Пскова повстречался ворон. Ничего необычного в этом бы не было, если бы к ногам птицы не была привязана специальная веревка. Оказалось, пернатого выгуливает хозяйка, которая стояла совсем неподалеку и держала за поводок ворона по имени Мерлин.

Женщина поделилась, что знакомые нашли его больного птенцом. По всей видимости, за птицей теперь она ухаживает сама.

Птица оказалась достаточно любопытной и даже попыталась поближе подойти к автору видео.