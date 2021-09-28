«Главная тема с Надеждой Назаренко»: уникальный видеопроект о псковских святынях

20:00, 28 сентября 2021, ПАИ

Все подробности проекта ПАИ «Псковские храмы в ЮНЕСКО», а также где посмотреть фильмы о единственных в своем роде памятниках псковской архитектурной школы – в новом выпуске программы от 28 сентября.