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Культура

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: уникальный видеопроект о псковских святынях

 

Все подробности проекта ПАИ «Псковские храмы в ЮНЕСКО», а также где посмотреть фильмы о единственных в своем роде памятниках псковской архитектурной школы – в новом выпуске программы от 28 сентября.

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28 сентября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: уникальный видеопроект о псковских святынях
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