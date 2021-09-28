«Главная тема с Надеждой Назаренко»: уникальный видеопроект о псковских святынях
Все подробности проекта ПАИ «Псковские храмы в ЮНЕСКО», а также где посмотреть фильмы о единственных в своем роде памятниках псковской архитектурной школы – в новом выпуске программы от 28 сентября.
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