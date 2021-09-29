День без осадков и +15 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
29 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +10 до +15.
Атмосферное давление высокое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
29 сентября 2021
Губернатор Псковской области сообщил, что статистика заражения коронавирусом в регионе снова подросла
29 сентября 2021
О критичности мышления, гусях и встрече под Ольгинским мостом – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
28 сентября 2021
Великолучане заняли призовые места на областном первенстве по пожарно-спасательному спорту