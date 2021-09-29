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Общество

День без осадков и +15 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября

29 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. 

Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +10 до +15.

Атмосферное давление высокое.

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