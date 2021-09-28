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Экономика

В ряде псковских заведений общепита сотрудники получают зарплату ниже уровня МРОТ

В 20% заведений общепита Псковской области, которые проверили налоговики, выплачивается зарплата ниже уровня минимального размера оплаты труда. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по региону Алексей Салтыков на пресс-конференции 29 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что в рамках проекта «Общественное питание» проводится работа по выводу из тени доходов работающих граждан. «В первую очередь, работаем с организациями в сфере общественного питания, которые не отражают в отчетности сведения о работниках и не выплачивают за них налоги либо указывают меньше», - уточнил Алексей Салтыков.

В Псковской области уровень заработной платы в сфере общественного питания в прошлом году сложился на уровне 20 860 рублей, а в первом полугодии этого года - 23 536 рублей. Налоговики провели проверку 25 организаций и выяснили, что 4 из них выплачивают зарплату сотрудникам в размере от 24 до 43 тыс. рублей. 6 налогоплательщиков платят работникам от 17 до 22 тыс. рублей. 60% предприятий выплачивают низкую заработную плату, 40% из них — от 13 до 16 тыс. рублей. Алексей Салтыков призвал пересмотреть уровень зарплаты, которую получают работники общепита, легализовать трудовые отношения с сотрудниками.

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