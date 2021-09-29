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Экономика

На 11% вырос объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка на Северо-Западе

Общий объём корпоративного кредитного портфеля Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по итогам 8 месяцев 2021 года превысил 855,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11% по СЗФО и на 17% по Санкт-Петербургу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

В период с января по август объем выдачи заемных средств превысил 405 млрд рублей. Многим клиентам банка приходят предодобренные предложения – для получения кредита достаточно подтвердить намерения в личном кабинете.

Председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо, говоря о востребованности кредитных средств у конкретных отраслей, отметил, что высокий темп в текущем году у лизинга.

«Рост объема финансирования этого сектора с января по август текущего года составил 140%. Динамично росли также строительство (+61%), операции с недвижимым имуществом (+52%), связь и телекоммуникации (+52%)», - добавил Виктор Вентимилла Алонсо.

Помимо этого, наблюдается интерес не только к финансовым инструментам банка, но и к решениям экосистемы Сбера. «Предприниматели применяют их для аналитики и повышения эффективности бизнеса, экономии ресурсов и грамотного продвижения своих товаров и услуг», - отметил председатель Северо-Западного банка.

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