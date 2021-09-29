Возможные кандидатуры руководителей парламентских комитетов Псковского облсобрания обсудили депутаты-единороссы

14:46, 29 сентября 2021, ПАИ

В рамках межпартийных консультаций накануне первой установочной сессии депутаты-единороссы обсудили возможные кандидатуры председателей парламентских комитетов. В случае их избрания руководство комитетов обновится на три четверти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По мнению депутатов, избранных от партии «Единая Россия», пост в руководстве Собрания должен сохранить Андрей Козлов. Депутат работает в парламенте с 2007 года на протяжении трёх созывов, из которых в общей сложности 7 лет возглавляет комитет, курирующий работу агропромышленного комплекса, природопользования, а с 2016 года и вопросы экономической политики. В новом созыве эта должность может стать штатной. До этого основной работой депутата было руководство сельскохозяйственным предприятием «Красное знамя» в Новосокольническом районе.

В этом же комитете на протяжении двух с половиной лет работал Александр Братчиков до перехода в администрацию города Пскова в статусе сити-менеджера. Теперь единороссы готовы доверить коллеге должность председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, который два созыва возглавлял Борис Полозов. Опыт руководства крупным предприятием и администрацией областного центра, по мнению депутатов, будет очень полезен на ответственном посту.

Игорь Дитрих, в случае поддержки депутатского корпуса, может занять должность председателя комитета по труду и социальной политике. Заместитель главного врача по хирургии Псковской областной клинической больницы с более чем 30-летним стажем работы в медучреждениях региона готов попробовать себя в новом качестве.

На должность председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению единороссы рассматривают кандидатуру Алексея Севастьянова. На протяжении двух созывов, с декабря 2011 года, депутат являлся заместителем председателя комитета на освобождённой основе. Теперь готов возглавить комитет и работать в Собрании на постоянной профессиональной основе.

«На должности председателей комитетов депутаты "Единой России" рекомендуют подготовленных, достойных кандидатов, имеющих опыт работы в Собрании, в органах местного самоуправления, в руководстве крупных предприятий, учреждений и преуспевших в той сфере, в которой они будут далее работать в ранге руководителя парламентского комитета», - отметил спикер Собрания шестого созыва Александр Котов, комментируя озвученное предложение.

По окончании межпартийных консультаций сегодня же, 29 сентября, депутаты-единороссы намерены вновь собраться и оформить свои решения официально – для этого они сформируют фракцию, выберут её руководителя и двух заместителей (одного из них в статусе первого) и окончательно определятся с кандидатурами, которые «Единая Россия» будет выдвигать в состав руководящих органов Собрания VII созыва на первой установочной сессии 30 сентября.