5 октября вступят в силу изменения по субсидированию работодателей

15:34, 29 сентября 2021, ПАИ

С 5 октября работодатели смогут рассчитывать на субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости до 1 августа 2021 года, сообщает пресс-служба администрации города.

До этого изменения работодатели могли получить субсидию за трудоустройство граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до конца 2020 года.

Изменения внесены в программу субсидирования найма безработных граждан по постановлению Правительства РФ от 13.03.2021 №362.

Региональный комитет по труду и занятости отметил, что это расширит категорию граждан, за трудоустройство которых работодатель получит субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центре занятости. Теперь в эту категорию смогут попасть не только выпускники колледжей и вузов, окончившие обучение в 2020 году, но и инвалиды, многодетные родители, одинокие родители и другие.

Чтобы получить поддержку, работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого следует направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Срок подачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления субсидии продлили до 15 декабря этого года.