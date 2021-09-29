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Михаил Ведерников обратился к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Андрея Турчака на пост сенатора

Накануне принятия сессионного решения о делегировании представителя Псковского областного Собрания депутатов в Совет Федерации вопрос о кандидатуре сенатора обсудили с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым представители всех вошедших в региональный парламент политических объединений в рамках межпартийных консультаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Предлагаю поддержать нашего товарища Андрея Анатольевича Турчака, чтобы подтвердить его полномочия в Совете Федерации. Вы видите, что он связи с регионом не теряет и какую колоссальную поддержку оказывает нам в решении различных вопросов», - обратился глава региона к депутатам-единороссам на встрече с самым многочисленным партийным представительством регионального парламента.

Михаил Ведерников не стал перечислять все проекты, реализованные в регионе при поддержке Андрея Турчака, но отметил, что «насыщенная программа визитов федеральных руководителей в наш регион в завершающий период избирательной кампании говорит сама за себя». «Андрей Турчак в ручном режиме звонит вице-премьеру, министрам, в том числе министру финансов, для того, чтобы решения, которые вы приносили со своих избирательных округов, которые мы обсуждали на штабах, были реализованы и мы свои обещания перед людьми выполнили», - добавил Михаил Ведерников.

«Мне кажется, что здесь даже комментарии излишни, - высказался в поддержку кандидатуры Андрея Турчака спикер действующего созыва Александр Котов. - Андрей Анатольевич всегда внимательно относился к нашему региону и всегда готов оказать нам помощь и поддержку».

В ходе последующих встреч с представителями других избранных в региональный парламент партий Михаил Ведерников также обратился к депутатам седьмого созыва с просьбой поддержать кандидатуру Андрея Турчака для избрания сенатором.

Андрей Турчак уже был делегирован областным Собранием в верхнюю палату российского парламента в ноябре 2017 года. В Совете Федерации он занимает должность первого заместителя председателя.

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