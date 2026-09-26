Пасмурная погода прогнозируется в Псковской области 27 сентября

13:02, 26 сентября 2026, ПАИ

Облачная погода, днём с прояснениями прогнозируется в Псковской области завтра, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ночью ожидается небольшой дождь, местами умеренный, днём – местами небольшие кратковременные дожди.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит +8...+13 градусов, днём – до +13...+18 градусов.

В Пскове ночью дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью +10...+12 градусов, днём – до +16...+18 градусов. Атмосферное давление высокое.