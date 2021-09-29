Сергей Калашников: В Псковской области кадровый дефицит в здравоохранении, несмотря на льготы

16:06, 29 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области наблюдается кадровый дефицит в области здравоохранения, несмотря на различные льготы врачам. Об этом заявил руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября.

По его словам, в среднем врачи Псковской областной больницы получают по 67 тысяч рублей, с учетом 8-10 дежурств в месяц, всяческих доплат. При этом люди устают морально. Калашников также отметил, что ставка врача без доплат, льгот и дежурств составляет всего 14 тысяч в месяц.