Сергей Калашников: В Псковской области кадровый дефицит в здравоохранении, несмотря на льготы
В Псковской области наблюдается кадровый дефицит в области здравоохранения, несмотря на различные льготы врачам. Об этом заявил руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября.
По его словам, в среднем врачи Псковской областной больницы получают по 67 тысяч рублей, с учетом 8-10 дежурств в месяц, всяческих доплат. При этом люди устают морально. Калашников также отметил, что ставка врача без доплат, льгот и дежурств составляет всего 14 тысяч в месяц.
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