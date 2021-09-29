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Общество

Инна Иванова: Трудовые отношения – это право на пенсию

Для Пенсионного фонда трудовые отношения – это право на пенсию. Об этом заявила заместитель управляющего отделением ПФР по Псковской области Инна Иванова в ходе круглого стола, посвященного легализации трудовых отношений, в медиацентре ПАИ.

Она рассказала, что действующее пенсионное законодательство напрямую связано с моментом уплаты страховых взносов. «Можно поставить знак равно - сколько страховых взносов находится на лицевом счету, такой размер пенсионного обеспечения вы получите. Когда законопослушный индивидуальный предприниматель платит страховые взносы из фиксированного размера оплаты труда, это дает ему право на совсем минимальные баллы, минимальный размер будущей пенсии», - пояснила Инна Иванова.

Специалист добавила, что правовая природа трудовых отношений дает хоть какую-нибудь гарантию работнику. «Мы сейчас не говорим уже о размере, а просто гарантирует работнику, что он в системе пенсионного обеспечения, что он становится участником пенсионного страхования. Платят за него страховые взносы и тем самым обеспечивают ему размер пенсии и право на будущее пенсионное обеспечение», - отметила спикер.

По её словам, бывают случаи, когда граждане достигают пенсионного возраста, а права получать пенсию у них нет, нет элементарно стажа. И когда работодатель не признает трудовые отношения, не выплачивает заработную плату, соответственно, у него нет обязанности уплачивать страховые взносы, он лишает своего работника права на пенсию, уточнила эксперт.

В обсуждении участвовали представители налоговой и трудовой инспекции, Псковского отделения Пенсионного фонда России, комитета по труду и занятости Псковской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе и профсоюзов.

Работа по снижению неформальной занятости в Псковской области проводится с 2015 года: в регионе работает комиссия под руководством губернатора области Михаила Ведерникова. В её состав входят ответственные работники органов исполнительной власти, Государственной инспекции труда, УМВД, Следственного комитета, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Такие же комиссии созданы в муниципальных образованиях области.

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