Псковский врач спас жизнь пассажиру самолета

16:20, 29 сентября 2021, ПАИ

Руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября рассказал, как спас жизнь пассажиру самолета.

«Мы летели из Иркутска в Москву с конференции, когда пассажиру, сидящему позади, стало плохо, - рассказал врач. - Я подошел к нему, спросил, что случилось».

Сергей Калашников отметил, что мужчина жаловался на боли в груди, потливость и тахикардию, испытывал стресс.

«Нам дали кислородную маску, среди пожилых пассажиров нашли нитроглицерин, - отметил Калашников. – Командир судна предложил сесть в Тюмени, но пациент отказался, и мы благополучно долетели».