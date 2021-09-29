Псковский врач спас жизнь пассажиру самолета
Руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября рассказал, как спас жизнь пассажиру самолета.
«Мы летели из Иркутска в Москву с конференции, когда пассажиру, сидящему позади, стало плохо, - рассказал врач. - Я подошел к нему, спросил, что случилось».
Сергей Калашников отметил, что мужчина жаловался на боли в груди, потливость и тахикардию, испытывал стресс.
«Нам дали кислородную маску, среди пожилых пассажиров нашли нитроглицерин, - отметил Калашников. – Командир судна предложил сесть в Тюмени, но пациент отказался, и мы благополучно долетели».
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