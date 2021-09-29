Кристина Никандрова: К вопросу легализации трудовых отношений мы подходим с предпринимательской позиции

17:47, 29 сентября 2021, ПАИ

«К вопросу легализации трудовых отношений мы подходим с предпринимательской позиции», - заявила помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Кристина Никандрова в ходе круглого стола, посвященного легализации трудовых отношений, в медиацентре ПАИ.

По её словам, одно дело - заставить предпринимателя взять на работу человека или легализовать трудовые отношения, другое - насколько он может потянуть эту лямку. Специалист уточнила, что проблема, особенно прошлого года, очевидна: многие предприниматели просто не готовы не то что расширять штат, а даже сохранить существующий. «И тут, конечно, с позиции аппарата уполномоченного мы всячески вносим предложения, в том числе в рамках рабочей группы при губернаторе, чтобы как-то поддержать самих работодателей, чтобы дать им шанс развить свой бизнес», - уточнила Кристина Никандрова.

Она добавила, что уже не первый год идет речь о том, что необходимо снижать налоговые ставки, вводить специальный налоговый режим, внедрить субсидии на то, чтобы работодатели смогли принимать на работу безработных граждан. «Мы ежегодно ездим по районам области, и предприниматели в основном жалуются как раз на своих конкурентов, незарегистрированных предпринимателей. Из всех ста процентов опрошенных нами лиц 5% заявили, что для них это большая проблема», - рассказала эксперт.

Работа по снижению неформальной занятости в Псковской области проводится с 2015 года: в регионе работает комиссия под руководством губернатора области Михаила Ведерникова. В её состав входят ответственные работники органов исполнительной власти, Государственной инспекции труда, УМВД, Следственного комитета, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Такие же комиссии созданы в муниципальных образованиях области.