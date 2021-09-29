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Общество

В Великих Луках введён карантин по бешенству

В одном из частных подворий в Великих Луках обнаружен очаг бешенства. Фото Вконтакте

В Великих Луках введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории эпизоотического очага. Он установлен в одном из частных городских подворий. Соответствующий указ губернатора опубликован на портале нормативных правовых актов региона, сообщает пресс-служба региональной администрации.

На период действия карантина запрещено посещение места, где было обнаружено инфицированное животное. На территории города запрещены проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных, вывоз восприимчивых животных за пределы муниципального образования.

Ограничительные мероприятия устанавливаются на срок 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного.

Отметим, Комитет по ветеринарии Псковской области совместно с руководством муниципального образования организуют комплекс прививочных мероприятий для профилактики распространения заболевания. Так, на территории города Великие Луки работает передвижной пункт вакцинации домашних животных, в котором каждый владелец может привить своего питомца от бешенства.

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