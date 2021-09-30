Легенды и тайны Снетогорья раскрывает новый фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

10:13, 30 сентября 2021, ПАИ

Второй фильм уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вышел на портале Псковского агентства информации. Второй эпизод рассказывает об истории собора Рождества Богородицы, который находится на территории Снетогорского монастыря.

Историки, искусствоведы и сестры обители рассказывают об удивительных находках, тайнах и чудесах этого собора. Одна из первых археологических находок здесь была сделана в 90-х годах ХХ века: специалисты обнаружили уникальное захоронение в белом каменном саркофаге, датирующееся второй половиной XIV века. Это оказалось захоронение схимника.

Позже на чердаке были обнаружены фрески второй половины XVI века. «Это надпортальные фрески, рассказывающие об ожидающем нас апокалипсисе - очень интересная роспись, которая до конца не изучена, не раскрыта. Думаю, что нас ждет еще очень много открытий, потому что памятник недоизучен и не исследован до конца. Они происходят благодаря реставрации фресковой живописи», - рассказывает искусствовед Ирина Мельникова.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.

Все новости проекта читайте в сюжете.

