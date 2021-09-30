Александр Котов избран председателем Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва

11:39, 30 сентября 2021, ПАИ

Александр Котов избран председателем Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с первой сессии нового созыва регионального парламента, которая проходит 30 сентября.

Пётр Алексеенко отметил, что в ходе консультаций было решено выдвинуть кандидатуру Александра Котова на данный пост. Других предложений не поступило.

Кандидатуру включили в бюллетень по проведению тайного голосования. За проголосовали 20 депутатов, против - 4.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил депутатов областного Собрания поддержать кандидатуру Александра Котова.

15 декабря 2011 года Александр Котов был избран председателем областного Собрания пятого созыва. Также он возглавлял депутатский корпус шестого созыва. Таким образом, Александр Котов сегодня в третий раз возглавил законодательный орган Псковской области.

Выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошли 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: «Единая Россия» – 39,61%, КПРФ – 20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

Познакомиться с новым составом Псковского областного Собрания депутатов можно в инфографике.