Александр Котов избран председателем Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва
Александр Котов избран председателем Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с первой сессии нового созыва регионального парламента, которая проходит 30 сентября.
Пётр Алексеенко отметил, что в ходе консультаций было решено выдвинуть кандидатуру Александра Котова на данный пост. Других предложений не поступило.
Кандидатуру включили в бюллетень по проведению тайного голосования. За проголосовали 20 депутатов, против - 4.
Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил депутатов областного Собрания поддержать кандидатуру Александра Котова.
Выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошли 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: «Единая Россия» – 39,61%, КПРФ – 20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».
Познакомиться с новым составом Псковского областного Собрания депутатов можно в инфографике.
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Александр Котов избран председателем Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва
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