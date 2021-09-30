Михаил Ведерников поздравил депутатов областного Собрания с началом работы нового созыва

11:18, 30 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил депутатов с началом работы нового созыва Псковского областного Собрания депутатов во время первой сессии 7-го созыва, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Первая сессия всегда историческое событие, будут избраны руководящие органы Собрания, это определит вектор работы Собрания на годы вперед», - отметил губернатор.

Глава региона отметил, что более 43% избирателей приняли участие в голосовании, что говорит о высоком доверии к новому событию и ответственности.

«В новом созыве представлены шесть партий, наша главная задача – благополучие жителей Псковской области. С предыдущим составом у нас получилось объединить усилия для решения этой задачи», - отметил Ведерников, поблагодарив прошлый состав и лично Александра Котова.

Также Михаил Ведерников попросил поддержать кандидатуру Александра Котова на пост спикера 7-го созыва и кандидатуру Андрея Турчака в качестве представителя Собрания в Совете Федерации.

«Мы работаем одной командой, рассчитываю, что так будет и впредь. Я открыт для представителей всех партий, для всех, кто нацелен на динамичное развитие региона», - добавил губернатор.