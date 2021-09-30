Андрей Турчак продолжит работу в Совете Федерации

12:37, 30 сентября 2021, ПАИ

Андрей Турчак представит Псковское областное Собрание депутатов в Совете Федерации. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с первой сессии нового созыва регионального парламента, которая проходит 30 сентября.

Председатель областного Собрания Александр Котов отметил, что Андрея Турчака все знают давно. «Мы работали с Андреем Анатольевичем на протяжении долгого времени, пока он был губернатором Псковской области, сейчас он не потерял, а еще больше укрепил связь с регионом, помогает нам с решением вопросов на федеральном уровне, внимательно следит за тем, что происходит на территории региона», - сказал Александр Котов и попросил поддержать данную кандидатуру для делегирования в состав Совета Федерации.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников также попросил поддержать Андрея Турчака.

В ходе тайного голосования за избрание Андрея Турчака представителем в Совете Федерации проголосовали 22 депутата, против оказались 2 парламентария.

Выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошли 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: «Единая Россия» – 39,61%, КПРФ – 20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

Познакомиться с новым составом Псковского областного Собрания депутатов можно в инфографике.