Названы самые востребованные программы в псковском Университете третьего возраста

14:04, 30 сентября 2021, ПАИ

Заместитель председателя Псковского регионального Союза пенсионеров России Светлана Мельничук назвала самые востребованные программы в Университете третьего возраста.

На пресс-конференции в медиацентре ПАИ она рассказала, что в число популярных входят правоведение, музыкальный лекторий — это новые направления. Также популярны история, психология, здоровье и долголетие, ландшафтный дизайн, компьютерная грамотность. Последнее, по ее словам, стало классикой, но «кто кроме нас поедет в глухую деревню и организует там уроки». «Мы не учим премудростям, мы учим азам, просвещаем, а дальше, если нужно заниматься углубленно, пусть занимаются со специалистами», - пояснила спикер.

Она добавила, что пожилые люди также интересуются историей родного края, музеями, театром, социальным туризмом.