168 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

12:05, 30 сентября 2021, ПАИ

50 433 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 168 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Выздоровело 43 122 пациентов (за сутки – 130), умерло 777 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 542 525 тестов на коронавирус (за сутки – 2064).