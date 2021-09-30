Вхождение. Отец Мардарий об истории древнейшего храма Пскова

20:33, 30 сентября 2021, ПАИ

Немного на Руси сохранилось древних храмов, да еще и действующих, и тех, к которым можно прикоснуться через историю, ознакомление и вхождение в них.

Князь-строитель

- Собор Рождества Иоанна Предтечи города Пскова – самый древний действующий храм в нашем городе, - рассказывает отец Мардарий, казначей Крыпецкого монатыря. – По преданию, он основан благоверной княгиней, преподобной Ефросиньей Рогволодовной, в монашестве – Евпраксией. В Псковской летописи упоминается, что она погребена в храме Иоанна Предтечи в 1243 году. И эта дата с некоторых пор считалась временем основания храма.

- Но есть же более поздние исследования...

- Действительно, последние исследования XX столетия, в том числе нашего псковского архитектора Сергия Михайлова, говорят о том, что, возможно, датировка отодвигается на 100 лет ранее. Такой вывод можно сделать по примененной там не характерной для Пскова плинфе. Да и черты новгородского зодчества дают основание полагать, что храм относится к 1120-1130-м годам XII века. Так что можно утверждать, что история храма начинается именно с того времени. Возможно, основателем, строителем храма был благоверный князь Всеволод-Гавриил. Хоть он всего год княжил в Пскове, но оставил память о святом Иоанне Предтече строительством этого храма.

Усыпальницы псковских княгинь

- Здесь ведь псковские княгини похоронены!

- С XIII века храм служил усыпальницей псковских княгинь. Мы знаем, что здесь погребены более десяти княгинь, среди них известная княгиня, внучка святого благоверного князя Александра Невского - Мария Дмитриевна, супруга благоверного князя Довмонта-Тимофея, в монашестве Марфа. Также здесь погребены многие известные горожане.

- И находилось здесь кладбище?

- Монастырь действовал до революции. В 1923 году он был закрыт. Монахинь изгнали из монастыря и они вынуждены были уйти в мир, спасаться среди мирского населения. Летом 1925 года городские власти приняли решение об уничтожении монастырского кладбища. Псковичам было предложено перезахоронить своих родственников на других кладбищах города. Поэтому мы здесь уже не видим захоронений, за ХХ-е столетие они были полностью уничтожены. Хотя какие-то плиты выходят на поверхность.

- В годы войны собор сильно пострадал?

- Да! Пострадала кровля собора, был практически уничтожен храм Андрея Первозванного XVIII века с приделом преподобного Серафима Саровского. Остался только древний собор. Благодаря усилиям реставраторов, таких как Петр Максимов, как Борис Скобельцын и Сергей Михайлов, собор удалось не только возродить, но и придать ему древние формы. То есть, позакомарное покрытие и то, что мы видим древние шлемовидные главы куполов, – все это благодаря тому, что здесь были проведены большие исследовательские работы, и собор приобрел древний, первоначальный вид.

Вдали от суеты

- Службы проводятся с какого времени, с 90-х годов?

- 27 декабря 1990 года собор наконец, после долгого периода запустения, был передан Русской Православной Церкви. В 1990-е-2000-е годы здесь подвизались такие священники, как иерей Владимир Андреев, иерей-иконописец Андрей Давыдов, а с передачей храма в 2007 году Савво-Крыпецкому монастырю в качестве подворья - архимандрит Дамаскин (Сахнюк), игумен Савва (Комаров). И за это время собор был благоукрашен, приведен в порядок. С 2007 года служащим священником здесь является клирик Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря иерей Владимир (Крук). В настоящее время по благословению правящего митрополита Псковского и Порховского Тихона настоятелем подворья назначен иеромонах Всеволод (Сиканов), Важно, что здесь правится монастырское богослужение, несмотря на то, что храм находится в городе и ранее был приходским. Но молитвенная жизнь, неторопливая, - это главная основа духовной жизни собора. И псковичей, прежде всего, привлекает, что этот храм находится в удалении от центра, от суеты, хотя он и является центром притяжения. Сюда люди спокойно приходят, совершают свои молитвы, обращают их к Богу, к покровителю этого храма – святому пророку Иоанну Предтече, и знают, что всегда будут услышаны!