Сегодня Печорский клуб «Ветеран» отметил 25 лет

22:10, 30 сентября 2021, ПАИ

30 сентября четвертьвековой юбилей отмечает клуб «Ветеран», созданный в Печорской центральной районной библиотеке. Это время - целый пласт, вбирающий в себя радость от общения людей пожилого возраста друг с другом.

Фраза «Не стареют душой ветераны» - точно про тех, кто собирается в клубе. Здесь можно и обсудить новости, и чаю попить, и тематические вечера - не редкость. Приятно, что старшему поколению есть куда пойти и реализовать потребность в общении. У истоков клуба «Ветеран» стояла его первый руководитель Мария Ивановна Лашина. Её энергия и способность объединять людей заслужили самых лестных слов.



За двадцать пять лет рассказы о клубе «Ветеран» стали частыми гостями на страницах газеты «Печорская правда». А краеведческие исследования председателя клуба Николая Матвеева вызывают неподдельный интерес читателей районной газеты.



