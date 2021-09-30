Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор сообщил о принятых жёстких мерах против covid-19 в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram  о принятии достаточно жёстких мер против коронавируса, которыми можно сбить динамику роста заболеваемости. 

За минувшие сутки в Псковской области выявлено 173 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. По области выздоровели 178 человек. Умерли четверо.

С начала эпидемии в регионе заразились коронавирусом 60 606 человек.

Официальная сводка по кронавирусу в Псковской области за 30 сентября 2021 года

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

30 сентября 2021

Губернатор сообщил о принятых жёстких мерах против covid-19 в Псковской области
30 сентября 2021

Производители лапши «Доширак» опровергли слухи о нехватке продукции в регионах
30 сентября 2021

Сегодня Печорский клуб «Ветеран» отметил 25 лет
30 сентября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: жесткие ограничения из-за ковида возвращаются
30 сентября 2021

Маленькие макеты реальных домов представлены на выставке в Новоселье
30 сентября 2021

Дмитрий Песков заявил, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым
30 сентября 2021

Видео: Черные береты. Сдача экзамена ОМОН
30 сентября 2021

Самыми активными пользователями Интернета в Псковской области оказались молодые люди 30-34 лет

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...