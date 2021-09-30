Губернатор сообщил о принятых жёстких мерах против covid-19 в Псковской области

23:56, 30 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram о принятии достаточно жёстких мер против коронавируса, которыми можно сбить динамику роста заболеваемости.

За минувшие сутки в Псковской области выявлено 173 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. По области выздоровели 178 человек. Умерли четверо.



С начала эпидемии в регионе заразились коронавирусом 60 606 человек.