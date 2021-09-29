Эксперты назвали отрасли с наиболее высоким темпом роста зарплат

08:40, 01 октября 2021, ПАИ

Эксперты университета имени Г. В. Плеханова на основании данных Росстата составили топ-5 отраслей - лидеров по темпам роста оплаты труда за последние десять лет, пишет газета «Известия».

Больше всего (на 283,6%) увеличился заработок в секторах, которые связаны с производством еды, – сельское, рыбное и лесное хозяйства.

На втором месте – здравоохранение и социальные услуги (рост на 277,1%). Рост зарплат в этой сфере обусловлен майским указом президента 2012 года, который поставил задачу повышения к 2018 году средней оплаты труда врачей до 200% от средней зарплаты в регионе. Медикам также помогли программы поддержки и развития здравоохранения.

Еще одним бенефициаром майского указа 2012 года стали и работники сферы образования, которые занимают третье место в топе отраслей по темпам роста зарплат (на 266%). Влияние оказали стимулирующие выплаты, индексация зарплаты и нацпроект «Образование».

Топ-5 секторов замыкает металлургическое производство (на 257,3%) и химическое производство (на 242,6%).

По данным Росстата, с 2011 по 2021 год (январь - июнь) среднемесячная номинальная начисленная зарплата в стране выросла в 2,3 раза и составила почти 58,8 тысячи рублей.