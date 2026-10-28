Налоговую льготу при продаже жилья для детей-сирот предложили ввести в Псковской области

14:07, 28 октября 2026, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Заксобрания под председательством Павла Гомона поддержал инициативу областной прокуратуры о введении налоговой льготы для продавцов квартир, приобретаемых органами местного самоуправления для детей-сирот. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Инициатива предлагает сократить минимальный срок владения жильём, необходимый для освобождения от уплаты НДФЛ при такой продаже, с пяти лет до одного года. Льготой можно будет воспользоваться однократно, в беззаявительном порядке.

Инициативу поддержал председатель Законодательного Собрания Борис Елкин, участвовавший в заседании комитета.

«Новое жильё есть далеко не во всех муниципалитетах. Приходится искать квартиры на вторичном рынке, но многие продавцы отказывались от сделок из-за необходимости уплаты налога на недавно приобретённое имущество. Надеюсь, это решение поможет улучшить ситуацию с продажей жилья на вторичном рынке для детей-сирот», – отметил Борис Елкин.

Также комитет согласовал поправки в региональную программу «Содействие занятости населения». Одна из них позволит соотечественникам, переехавшим в Псковскую область на постоянное место жительства, получать земельные участки по программе «Псковский гектар».