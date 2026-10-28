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Экономика

Программы льготного автокредитования и лизинга возобновят с 1 декабря

В России с 1 декабря возобновят программы льготного автокредитования и лизинга. Финансирование выделят из лимитов, предусмотренных на 2027 год. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации, пишет ТАСС.

Денис Мантуров. Фото: ПАИ

Минпромторг и Минфин внесли соответствующее предложение в правительство, которое получило поддержку. Возобновление программ должно помочь как российским автопроизводителям, так и гражданам, которые могут воспользоваться льготами.

Ранее действие программ приостановили из-за исчерпания выделенных на 2026 год средств. По данным Дениса Мантурова, по программам льготного автокредитования и лизинга уже продали более 178 тысяч автомобилей, превысив запланированные показатели.

На финансирование программ в 2027–2029 годах планируют направить более 74 млрд рублей.

В частности, на льготное автокредитование предусмотрено по 7 млрд рублей в 2027 и 2028 годах, а в 2029 году – 24,7 млрд рублей. На льготный лизинг в 2027 году планируют выделить 17,1 млрд рублей, в 2028-м – 14,3 млрд, в 2029-м – 4 млрд рублей.

Ранее Минпромторг сообщал, что программы выполнили свою задачу по поддержке автомобильного рынка, а их дальнейшая реализация предусмотрена в новом бюджетном цикле.

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