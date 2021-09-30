Псковичей приглашают на областные соревнования по воркауту на Кубок губернатора

09:48, 01 октября 2021, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в областных соревнованиях по воркауту на Кубок губернатора, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Фестиваль уличного спорта будет проходить в два этапа: Workout Battle (фристайл-баттл) и Workout Games (прохождение полосы препятствий за наименьшее время).

Соревнования пройдут в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнёров - АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковского городского Собрания депутатов Дениса Иванова, Псковского городского молодежного центра.

Принять участие в соревнованиях могут мужчины и женщины старше 14 лет. Для победителей приготовлены ценные призы.

Фестиваль состоится 2 октября в Пскове на улице Воеводы Шуйского, 9 на воркаут-площадке на набережной реки Великой. Регистрация начнется в 11:30. Начало мероприятия - в 13:00.

Телефон 89118816577. Электронная почта: workout.pskov@gmail.com.